В РФБ раскрыли, почему Финал четырёх Кубка России пройдёт во Владивостоке

Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок объяснил, почему Финал четырёх Кубка России нынешнего сезона пройдёт во Владивостоке.

«Впервые в истории Финал четырёх Кубка России пройдёт во Владивостоке, на площадке, где ежегодно проходит Восточный экономический форум, там проходят пленарные заседания во главе с президентом страны. Для нас очень важно, что география решающих этапов турниров выходит на самые дальние границы нашего государства. Владивосток давно и уверенно доказывает своё заметное присутствие на баскетбольной карте России, поэтому и проведение турнира такого уровня — следствие планомерной работы региона по развитию нашего вида спорта.

Необходимо отметить руководителя клуба Эдуарда Сандлера — его желание и энергия стали залогом того, что заявка Владивостока была принята. Безусловно, при организации таких мероприятий возникают дополнительные сложности, но уверен, что с ними справятся. Это будет интересный опыт для всех нас, нет сомнений, что он будет удачным», — приводит слова Дячка портал «Матч ТВ».

