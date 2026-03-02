Скидки
В Чикаго пропал брат баскетболиста «Маккаби» Джейлена Хорда

Комментарии

27 февраля в аэропорту «О'Хара» в Чикаго пропал Элайджа Хорд, брат форварда «Маккаби» из Тель-Авива Джейлена Хорда. Полиция начала расследование.

По данным ABC7 Chicago, отец Элайджи, Антуан, привёз сына в аэропорт для возвращения во Францию после того, как тот провёл с ним 10 дней в Чикаго. После того как Элайджа вышел из машины, его местонахождение неизвестно.

Полиция Чикаго официально открыла дело о пропаже человека и начала изучать записи камер видеонаблюдения в аэропорту «О'Хара». Власти США отмечают, что пропавшему может потребоваться медицинская помощь.

Элайджа Хорд также является баскетболистом, ранее выступал в академии клуба АСВЕЛ и продолжал карьеру в низших лигах.

Комментарии
