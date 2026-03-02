Лучший бомбардир команды NCAA был отстранён за плевок в болельщика

Баскетболист «Стоуни Брук Сихокс» Эрик Пратт был дисквалифицирован собственной командой после того, как плюнул в болельщика во время выездного матча с «Монмут Хокс».

Инцидент произошёл 27 февраля за 2 минуты 30 секунд до конца четвёртой четверти. 23-летний Пратт, лучший снайпер команды в сезоне, вступил в перепалку с болельщиком, сидевшим в первом ряду, после чего повернул голову и плюнул в его сторону. Эпизод попал в трансляцию и был зафиксирован судьями, которые незамедлительно удалили игрока.

В тот момент Пратт был лучшим в команде с 14 очками и восемью передачами. Без него «Стоуни Брук» уступил «Монмуту» со счётом 69:82.

Спортивный директор университета Шон Хейлброн выступил с заявлением о дополнительном наказании.

«В связи с его действиями в игре с «Монмутом» я принял решение совместно с конференцией CAA отстранить Эрика Пратта от субботней игры с «Хофстры». Я встретился с Эриком, и он признал свою ошибку, взяв на себя полную ответственность за свои действия. Он понимает, что его поведение было неприемлемым и не соответствует стандартам, которых мы ожидаем от наших студентов-спортсменов», — приводит слова Хейлброна издание Daily Mail.

Пратт пропустил матч с «Хофстрой», который его команда также проиграла (58:67). Ожидается, что он вернётся в состав на заключительную игру регулярного сезона против «Таусон Тайгерс» 3 марта перед стартом турнира конференции CAA.

23-летний Пратт выступает за «Стоуни Брук» с прошлого сезона. До этого он играл за «Милуоки» и «Техас A&M».