СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая представляет интересы бывшей жены Тиммы Анны Седоковой.

Однако в Латвии уголовное дело по факту смерти Яниса возбуждено и его бывшую жену вызывали на допрос, на который она не явилась.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

Адвокат семьи Тиммы назвала человека, которого считает ответственным за смерть Яниса
