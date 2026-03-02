СК РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за смерти баскетболиста Тиммы

Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Татьяну Стукалову, которая представляет интересы бывшей жены Тиммы Анны Седоковой.

Однако в Латвии уголовное дело по факту смерти Яниса возбуждено и его бывшую жену вызывали на допрос, на который она не явилась.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Следственная проверка установила, что баскетболист совершил суицид, иные версии смерти не подтвердились. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.