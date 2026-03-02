«Для меня он величайший». Звезда НБА Дончич — о теннисисте Новаке Джоковиче

27-летний разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич поделился впечатлениями от встречи с третьей ракеткой мира сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Для меня он величайший. Невероятно, что Джокович был здесь и наблюдал на мной. Я с ним поговорил. Наверное, увижусь с ним после. Очень рад, что он был сегодня здесь», — сказал Лука Дончич на послематчевой пресс-конференции.

Новак Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема» и 101 турнира ATP в одиночном разряде. На недавнем Australian Open он дошёл до финала.