Евролига перенесла два матча регулярного сезона из-за ситуации в регионе

Евролига перенесла два матча регулярного сезона из-за ситуации в регионе
Организаторы Евролиги официально объявили о переносе двух встреч 30-го тура регулярного чемпионата, запланированных на 5 марта, в связи со временным закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Под отмену попали израильское дерби между «Маккаби» и «Хапоэлем» из Тель-Авива, а также матч между белградским «Партизаном» и «Дубаем».

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 марта 2026, четверг. 22:05 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
05 марта 2026, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Не начался
Дубай
Дубай, ОАЭ
«Матчи приостановлены из-за текущей ситуации в регионе и невозможности перелётов вследствие временного закрытия воздушного пространства. Евролига оценит с пострадавшими командами наилучшие возможные варианты для переноса игр, внимательно следя за последними событиями и поддерживая постоянную связь с местными и международными властями, а также всеми соответствующими организациями для обеспечения безопасности и благополучия всех вовлечённых сторон. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшие дни», — говорится в заявлении Евролиги.

Чемпионат Израиля приостановлен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке
