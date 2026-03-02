Евролига перенесла два матча регулярного сезона из-за ситуации в регионе

Организаторы Евролиги официально объявили о переносе двух встреч 30-го тура регулярного чемпионата, запланированных на 5 марта, в связи со временным закрытием воздушного пространства на Ближнем Востоке.

Под отмену попали израильское дерби между «Маккаби» и «Хапоэлем» из Тель-Авива, а также матч между белградским «Партизаном» и «Дубаем».

«Матчи приостановлены из-за текущей ситуации в регионе и невозможности перелётов вследствие временного закрытия воздушного пространства. Евролига оценит с пострадавшими командами наилучшие возможные варианты для переноса игр, внимательно следя за последними событиями и поддерживая постоянную связь с местными и международными властями, а также всеми соответствующими организациями для обеспечения безопасности и благополучия всех вовлечённых сторон. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшие дни», — говорится в заявлении Евролиги.