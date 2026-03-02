Скидки
Шей Гилджес-Александер побил рекорд Уилта Чемберлена по результативности в выездных матчах

Шей Гилджес-Александер побил рекорд Уилта Чемберлена по результативности в выездных матчах
Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер обновил историческое достижение НБА, превзойдя рекорд легендарного игрока Уилта Чемберлена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 2 марта «Оклахома» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 100:87, завершив сезонную серию побед над соперником. Гилджес-Александер набрал 30 очков, проведя на площадке 33 минуты в условиях ограниченного игрового времени после восстановления от травмы.

НБА — регулярный чемпионат
02 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
87 : 100
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс: Мартин - 18, Кристи - 14, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Гэффорд - 8, Нембард - 7, Томпсон - 7, Джонсон - 6, Миддлтон - 4, Маршалл, Вашингтон, Сиссе
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 30, Холмгрен - 19, Джо - 14, Маккейн - 11, Хартенштайн - 7, Уиггинс - 6, Дорт - 5, Карузо - 4, Уоллес - 4, Уильямс, Бейхайм, Уильямс

Эта игра стала для действующего чемпиона НБА 59-й подряд выездной встречей, в которой он набирает не менее 20 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Уилту Чемберлену, установившему его в сезоне-1961/1962. Также Гилджес-Александер продлил серию из 20+ очков до 123 матчей подряд, приближаясь к рекорду Чемберлена (126 игр).

В текущем сезоне 27-летний канадец набирает в среднем 31,9 очка, делает 4,4 подбора и 6,5 передачи за игру, оставаясь лидером в гонке за звание самого ценного игрока лиги.

Лидер НБА «Оклахома» в гостях победила «Даллас». Гилджес-Александер набрал 30 очков
