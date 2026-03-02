Шей Гилджес-Александер побил рекорд Уилта Чемберлена по результативности в выездных матчах

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер обновил историческое достижение НБА, превзойдя рекорд легендарного игрока Уилта Чемберлена. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 2 марта «Оклахома» обыграла «Даллас Маверикс» со счётом 100:87, завершив сезонную серию побед над соперником. Гилджес-Александер набрал 30 очков, проведя на площадке 33 минуты в условиях ограниченного игрового времени после восстановления от травмы.

Эта игра стала для действующего чемпиона НБА 59-й подряд выездной встречей, в которой он набирает не менее 20 очков. Предыдущий рекорд принадлежал Уилту Чемберлену, установившему его в сезоне-1961/1962. Также Гилджес-Александер продлил серию из 20+ очков до 123 матчей подряд, приближаясь к рекорду Чемберлена (126 игр).

В текущем сезоне 27-летний канадец набирает в среднем 31,9 очка, делает 4,4 подбора и 6,5 передачи за игру, оставаясь лидером в гонке за звание самого ценного игрока лиги.