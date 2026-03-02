Скидки
Шакил О'Нил выразил сожаление из-за неучастия Леброна в конкурсе данков на МВЗ

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил рассказал, что сожалеет из-за неучастия лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественника Леброна Джеймса в конкурсе данков на Матче всех звёзд.

«Я не собираюсь критиковать Леброна, но как болельщик хотел бы увидеть, как соревнуются лучшие. Очень жаль, что он не участвовал. Не говорю, что это его вина, но мне бы очень хотелось, чтобы он принял участие в данк-контесте. Играл с ним пару лет назад, время от времени Джеймс делал что-то такое, от чего трибуны сходили с ума», — приводит слова О'Нила аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Новак Джокович встретился с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем на матче «Лейкерс»
