Яннис Адетокунбо сыграет в матче с «Бостоном» — инсайдер
Поделиться
31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Милуоки Бакс», вернётся на площадку в предстоящем матче с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает авторитетный американский журналист инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.
НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Бостон Селтикс
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Адетокунбо не играл полтора месяца из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. В текущем сезоне НБА греческий баскетболист принял участие в 30 матчах. В среднем за игру Яннис набирает 28 очков, делает 10 подборов, отдаёт 5,6 передачи, а также совершает 0,9 перехвата.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 марта 2026
-
23:48
-
23:40
-
23:39
-
22:55
-
21:45
-
21:37
-
20:59
-
20:36
-
19:46
-
19:33
-
19:15
-
18:59
-
18:13
-
17:56
-
16:42
-
16:35
-
15:14
-
14:07
-
13:17
-
12:49
-
11:20
-
10:16
-
09:20
-
08:55
-
08:30
-
08:15
-
07:56
-
07:40
-
06:24
-
05:12
-
03:09
-
02:27
-
02:16
-
00:40
-
00:22