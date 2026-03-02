Яннис Адетокунбо сыграет в матче с «Бостоном» — инсайдер

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Милуоки Бакс», вернётся на площадку в предстоящем матче с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает авторитетный американский журналист инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 марта 2026, вторник. 03:30 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Бостон Селтикс Бостон

Напомним, Адетокунбо не играл полтора месяца из-за растяжения икроножной мышцы правой ноги. В текущем сезоне НБА греческий баскетболист принял участие в 30 матчах. В среднем за игру Яннис набирает 28 очков, делает 10 подборов, отдаёт 5,6 передачи, а также совершает 0,9 перехвата.