Видео: в соцсетях обсуждают неоднозначную реакцию Стефена Карри на Дрэймонда Грина

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, пропустивший матч с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, неоднозначно отреагировал на поведение Дрэймонда Грина во время тайм-аута. Видео эпизода разошлось по соцсетям.

В ночь на воскресенье, 1 марта, «Уорриорз» потерпели поражение от «Лейкерс» со счётом 101:129. Карри наблюдал за игрой с трибуны в гражданской одежде.

В один из тайм-аутов камеры запечатлели, как Грин эмоционально обращается к партнёрам по команде, в то время как стоявший поблизости Карри выглядел отстранённым и, по мнению фанатов, «крайне неудовлетворённым» такой реакцией.

Карри пропускает 10-й матч подряд из-за травмы и, как ожидается, не вернётся на площадку как минимум ещё в пяти играх. Грин в текущем сезоне набирает в среднем 8,5 очка, 5,7 подбора и 5,1 передачи за игру. В последнее время его будущее в команде также становится предметом слухов о возможном обмене.