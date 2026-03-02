Скидки
Видео: в соцсетях обсуждают неоднозначную реакцию Стефена Карри на Дрэймонда Грина

Комментарии

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, пропустивший матч с «Лос-Анджелес Лейкерс» из-за травмы, неоднозначно отреагировал на поведение Дрэймонда Грина во время тайм-аута. Видео эпизода разошлось по соцсетям.

В ночь на воскресенье, 1 марта, «Уорриорз» потерпели поражение от «Лейкерс» со счётом 101:129. Карри наблюдал за игрой с трибуны в гражданской одежде.

НБА — регулярный чемпионат
01 марта 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
101 : 129
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Сантос - 14, Пэйтон II - 12, Муди - 12, Мелтон - 10, Подзиемски - 9, Хорфорд - 8, Пост - 8, Уильямс - 7, Грин - 7, Леонс - 6, Ричард - 4, Спенсер - 4, Порзингис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 26, Джеймс - 22, Ривз - 18, Кеннард - 16, Ларэвиа - 15, Смарт - 8, Бафкин - 8, Хэйс - 6, Эйтон - 4, Клебер - 4, Вандербилт - 2, Кнехт

В один из тайм-аутов камеры запечатлели, как Грин эмоционально обращается к партнёрам по команде, в то время как стоявший поблизости Карри выглядел отстранённым и, по мнению фанатов, «крайне неудовлетворённым» такой реакцией.

Карри пропускает 10-й матч подряд из-за травмы и, как ожидается, не вернётся на площадку как минимум ещё в пяти играх. Грин в текущем сезоне набирает в среднем 8,5 очка, 5,7 подбора и 5,1 передачи за игру. В последнее время его будущее в команде также становится предметом слухов о возможном обмене.

