В «Далласе» с оптимизмом ждут возвращения Флэгга после семи пропущенных матчей — источник

В «Далласе» с оптимизмом ждут возвращения Флэгга после семи пропущенных матчей — источник
В «Даллас Маверикс» растёт оптимизм по поводу скорого возвращения на площадку первого номера драфта Купера Флэгга, пропустившего последние семь игр из-за растяжения средней части стопы.

19-летний форвард не играет с 11 февраля. Ожидается, что он не выйдет на паркет и в среду, 4 марта, в выездном матче с «Шарлотт Хорнетс», где мог бы встретиться с главным конкурентом в борьбе за звание новичка года Коном Нуппелем.

«Есть растущий оптимизм в Далласе, что Купер Флэгг приближается к возвращению после растяжения средней части стопы, из-за которого он пропустил последние семь игр», — сообщает североамериканский журналист и независимый инсайдер Марк Стайн в своём аккаунте в социальной сети Х.

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд уже заявил, что участие Флэгга в игре с «Шарлотт» «вероятно, исключено», но ситуация остаётся на контроле.

Дуэйн Уэйд заявил, что Купер Флэгг выиграет награду «Новичок года» в сезоне-2025/2026
