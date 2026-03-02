В «Далласе» с оптимизмом ждут возвращения Флэгга после семи пропущенных матчей — источник

В «Даллас Маверикс» растёт оптимизм по поводу скорого возвращения на площадку первого номера драфта Купера Флэгга, пропустившего последние семь игр из-за растяжения средней части стопы.

19-летний форвард не играет с 11 февраля. Ожидается, что он не выйдет на паркет и в среду, 4 марта, в выездном матче с «Шарлотт Хорнетс», где мог бы встретиться с главным конкурентом в борьбе за звание новичка года Коном Нуппелем.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 марта 2026, среда. 03:00 МСК Шарлотт Хорнетс Шарлотт Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

«Есть растущий оптимизм в Далласе, что Купер Флэгг приближается к возвращению после растяжения средней части стопы, из-за которого он пропустил последние семь игр», — сообщает североамериканский журналист и независимый инсайдер Марк Стайн в своём аккаунте в социальной сети Х.

Главный тренер «Маверикс» Джейсон Кидд уже заявил, что участие Флэгга в игре с «Шарлотт» «вероятно, исключено», но ситуация остаётся на контроле.