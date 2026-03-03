«Это хорошо». Никола Йокич — о серии поражений «Денвера»

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, высказался насчёт серии из двух поражений своей команды.

«Думаю, это хорошо, что так случилось. После такого начнёшь волноваться, наверное, больше переживать. Думаю, борьба — это хорошо. Если потерпишь неудачу, это тоже хорошо… Тогда будешь играть немного усерднее и лучше», — приводит слова Йокича портал Basketball Network.

В текущем сезоне лиги Никола принял участие в 45 матчах. В среднем за игру Йокич набирает 28,8 очка, делает 12,6 подбора, а также отдаёт 10,5 передачи.