Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это хорошо». Никола Йокич — о серии поражений «Денвера»

«Это хорошо». Никола Йокич — о серии поражений «Денвера»
Комментарии

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) лидер «Денвер Наггетс» серб Никола Йокич, выступающий на позиции центрового, высказался насчёт серии из двух поражений своей команды.

«Думаю, это хорошо, что так случилось. После такого начнёшь волноваться, наверное, больше переживать. Думаю, борьба — это хорошо. Если потерпишь неудачу, это тоже хорошо… Тогда будешь играть немного усерднее и лучше», — приводит слова Йокича портал Basketball Network.

В текущем сезоне лиги Никола принял участие в 45 матчах. В среднем за игру Йокич набирает 28,8 очка, делает 12,6 подбора, а также отдаёт 10,5 передачи.

Материалы по теме
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Видео
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android