«Все говорили, что он идиот». Дрэймонд Грин вступился за уволенного Нико Харрисона

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин раскритиковал медиа за лицемерие в отношении бывшего генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона, который обменял Луку Дончича, а позже был уволен.

«Столько людей критиковали Нико за причины, которые он назвал. Когда Нико назвал эти причины, все говорили, что он нелепый, что он сумасшедший. А теперь, когда я включаю телевизор, я вижу только медиа, которые уничтожали Нико и по сути помогли его увольнению, а теперь пережёвывают то же самое, что он говорил. Я не видел ни одного человека, который бы вышел и сказал: «Эй, Нико, извини за то, что я говорил о тебе, когда ты совершал те сделки, потому что я только что сказал то же самое своими устами.

Это не имеет ничего общего с Лукой, это касается медиа и Нико Харрисона. Нико объяснил свои причины, почему он считал это правильным ходом. Все говорили: «Ты чёртов идиот», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Харрисон обменял Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» в начале 2025 года. Среди причин назывались проблемы словенца с физической формой, внебаскетбольные привычки и хроническая травма икры. Сам Дончич должен был получить супермаксимальный контракт на $ 345 млн летом 2025 года.

Харрисон был отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Далласа» после неудачного старта сезона-2025/2026.