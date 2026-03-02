Скидки
«Все говорили, что он идиот». Дрэймонд Грин вступился за уволенного Нико Харрисона

«Все говорили, что он идиот». Дрэймонд Грин вступился за уволенного Нико Харрисона
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» американец Дрэймонд Грин раскритиковал медиа за лицемерие в отношении бывшего генерального менеджера «Даллас Маверикс» Нико Харрисона, который обменял Луку Дончича, а позже был уволен.

«Столько людей критиковали Нико за причины, которые он назвал. Когда Нико назвал эти причины, все говорили, что он нелепый, что он сумасшедший. А теперь, когда я включаю телевизор, я вижу только медиа, которые уничтожали Нико и по сути помогли его увольнению, а теперь пережёвывают то же самое, что он говорил. Я не видел ни одного человека, который бы вышел и сказал: «Эй, Нико, извини за то, что я говорил о тебе, когда ты совершал те сделки, потому что я только что сказал то же самое своими устами.

Это не имеет ничего общего с Лукой, это касается медиа и Нико Харрисона. Нико объяснил свои причины, почему он считал это правильным ходом. Все говорили: «Ты чёртов идиот», — приводит слова Грина издание Clutch Points.

Харрисон обменял Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» в начале 2025 года. Среди причин назывались проблемы словенца с физической формой, внебаскетбольные привычки и хроническая травма икры. Сам Дончич должен был получить супермаксимальный контракт на $ 345 млн летом 2025 года.

Харрисон был отправлен в отставку с поста генерального менеджера «Далласа» после неудачного старта сезона-2025/2026.

Дрэймонд Грин ответил, кого считает самым ментально стойким игроком в НБА. Это не Леброн
