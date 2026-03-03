Блэйк Гриффин отреагировал на видео с эмоциональным Грином и отстранённым Карри

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и шестикратный участник Матча всех звёзд Блэйк Гриффин иронично прокомментировал видео, на котором Дрэймонд Грин эмоционально общается с партнёрами во время тайм-аута, а стоящий рядом Стефен Карри выглядит отсутствующим.

Видео с эмоциональным выступлением Грина во время поражения от «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:129) разошлось по соцсетям. Карри пропускал матч из-за травмы и наблюдал за происходящим со стороны, что породило множество шуток и мемов.

Гриффин пошутил, что в этот момент мысли лидера «Уорриорз» были далеки от баскетбола.

«Представляю, Стеф просто думает о чём-то своём, его мысли на поле для гольфа. Он даже не слушает Дрэймонда. Это, наверное, обычное дело в раздевалке, на тренировках и играх «Голден Стэйт». Думаю, Стеф там просто делает вид, что участвует», — сказал Гриффин в интервью для Up And Adams Show.