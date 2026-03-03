«Стопроцентный кандидат в Зал славы». Парсонс назвал лучшего игрока НБА до 25 лет

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс выразил мнение, что 24-летний лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс уже сейчас заслужил место в Зале славы баскетбола. Как считает Парсонс, резюме молодого защитника является лучшим в лиге среди всех игроков моложе 25 лет.

«Если посмотреть на его достижения, то он уже стопроцентный кандидат в Зал славы. Это безумие, насколько он хорош в таком возрасте. У него лучшая карьера среди всех молодых игроков лиги. Помимо статистики, у него потрясающая аура и уверенность, которая заразительна. Уверен, в их раздевалке всегда отличная атмосфера. Он не просто один из парней, он лучше всех остальных. Он просто невероятен», – сказал Парсонс в эфире Run It Back.

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута: