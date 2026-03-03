Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стопроцентный кандидат в Зал славы». Парсонс назвал лучшего игрока НБА до 25 лет

«Стопроцентный кандидат в Зал славы». Парсонс назвал лучшего игрока НБА до 25 лет
Комментарии

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс выразил мнение, что 24-летний лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс уже сейчас заслужил место в Зале славы баскетбола. Как считает Парсонс, резюме молодого защитника является лучшим в лиге среди всех игроков моложе 25 лет.

«Если посмотреть на его достижения, то он уже стопроцентный кандидат в Зал славы. Это безумие, насколько он хорош в таком возрасте. У него лучшая карьера среди всех молодых игроков лиги. Помимо статистики, у него потрясающая аура и уверенность, которая заразительна. Уверен, в их раздевалке всегда отличная атмосфера. Он не просто один из парней, он лучше всех остальных. Он просто невероятен», – сказал Парсонс в эфире Run It Back.

Материалы по теме
Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои
Видео
Итоги Матча звёзд НБА — 2026: прорывной формат, другой накал и неожиданные герои

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android