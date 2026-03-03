Парсонс ответил, кто победит в турнире один на один против любого баскетболиста в истории

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Чендлер Парсонс выразил уверенность, что 37-летний форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант станет победителем потенциального турнира один на один в рамках Матча всех звёзд. По мнению Парсонса, ветеран останется фаворитом и в следующем году.

«Если НБА организует турнир один на один в следующем году, то всё равно будет фаворитом. Клянусь, его невозможно закрыть. В этом он лучший. Неважно, какие будут правила, он победит. Я считаю его номером один. Его владение, габариты, универсальность — этого баскетболиста никак не сдержать. Можно играть с ним жёстко, но он будет быстрее. Отойдёшь назад — он один из лучших снайперов всех времён. Он невероятно длинный и атлетичный. Нельзя поставить против него кого-то поменьше. Решения просто не существует, кроме двойной опеки.

Было много великих бомбардиров, Коби был безумен в защите, Леброн больше склонен к созиданию. Но если устроить турнир один на один среди всех, кто когда-либо касался баскетбольного мяча, я выберу его победителем», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

