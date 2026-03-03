30 очков Дюранта и дабл-дабл Шенгюна помогли «Хьюстону» переиграть «Вашингтон»

В ночь со 2 на 3 марта мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс». Гости выиграли встречу со счётом 123:118.

Самым результативным игроком матча стал оформивший дабл-дабл турецкий центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн — на его счету 32 очка, 13 подборов и два ассиста. Лидер «Рокетс» лёгкий форвард Кевин Дюрант набрал 30 очков, собрал семь подборов и сделал одну результативную передачу.

В составе «Вашингтона» лучшим стал атакующий защитник Билаль Кулибали, в активе которого 23 очка и один подбор.