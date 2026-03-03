Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

45 очков Мюррэя и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» в НБА

45 очков Мюррэя и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» в НБА
Комментарии

В ночь на 3 марта мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 128:125.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 05:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
125 : 128
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз: Джордж - 36, Филиповски - 19, Бэйли - 18, Михайлюк - 15, Кольер - 10, Сенсабо - 8, Чьебв - 8, Кончар - 6, Уильямс - 3, Харклесс - 2, Хинсон, Бамба
Денвер Наггетс: Мюррэй - 45, Йокич - 22, Строутер - 15, Валанчюнас - 13, Браун - 11, Пикетт - 8, Хардуэй-младший - 7, Браун - 4, Ннаджи - 3, Холмс, Джонс, Симпсон

В составе победителей самым результативным игроком стал Джамал Мюррэй, у которого 45 очков, два подбора и восемь передач. На счету Николы Йокича дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и пяти передач.

В составе хозяев наивысшую результативность показал Кейонте Джордж, у которого 36 очков, два подбора и две передачи.

В следующем матче «Юта» отправится в гости к «Филадельфии», а «Денвер» примет на своей площадке «Лейкерс».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Видео
Йокича сильно взбесили. Он тут же пошёл разбираться с соперником!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android