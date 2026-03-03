45 очков Мюррэя и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту» в НБА

В ночь на 3 марта мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 128:125.

В составе победителей самым результативным игроком стал Джамал Мюррэй, у которого 45 очков, два подбора и восемь передач. На счету Николы Йокича дабл-дабл из 22 очков, 12 подборов и пяти передач.

В составе хозяев наивысшую результативность показал Кейонте Джордж, у которого 36 очков, два подбора и две передачи.

В следующем матче «Юта» отправится в гости к «Филадельфии», а «Денвер» примет на своей площадке «Лейкерс».