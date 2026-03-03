«Абсурд». Тренер сборной Сербии жёстко раскритиковал систему отбора на ЧМ-2027

Тренер сборной Сербии по баскетболу Душан Алимпиевич раскритиковал систему отбора на мужской чемпионат мира 2027 года после поражения команды в квалификационном матче с Турцией, состоявшемся 2 марта в Стамбуле.
Причиной же для недовольства стала невозможность вызвать в сборную топовых игроков, выступающих за рубежом.
«Это ужасно. Я уже сказал, для меня это просто безумие. Абсурд. Я за то, чтобы либо всех отстранить, либо предоставить всем возможность играть. Просто смешно…
К сожалению, турецкие игроки преимущественно находятся в Турции, а общаться со своими клубами намного проще. В моём же случае нам как федерации, как национальной команде нужно общаться с другими странами и иностранными клубами, менеджерами. И это сложно», — сказал Алимпиевич на пресс-конференции.
