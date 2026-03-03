Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Абсурд». Тренер сборной Сербии жёстко раскритиковал систему отбора на ЧМ-2027

«Абсурд». Тренер сборной Сербии жёстко раскритиковал систему отбора на ЧМ-2027
Комментарии

Тренер сборной Сербии по баскетболу Душан Алимпиевич раскритиковал систему отбора на мужской чемпионат мира 2027 года после поражения команды в квалификационном матче с Турцией, состоявшемся 2 марта в Стамбуле.

ЧМ-2027 — Европа
02 марта 2026, понедельник. 21:00 МСК
Турция
Окончен
94 : 86
Сербия
Турция: Биберович - 21, Юртсевен - 17, Хазер - 15, Осман - 13, Османи - 11, Битим - 8, Шанлы - 7, Сайбир - 2, Бирсен, Арслан, Угурлу, Коркмаз
Сербия: Аврамович - 16, Добрич - 14, Давидовац - 12, Миленович - 10, Маркович - 9, Митрович - 9, Дангубич - 6, Танаскович - 6, Ристич - 2, Лакич - 2, Момиров, Новак

Причиной же для недовольства стала невозможность вызвать в сборную топовых игроков, выступающих за рубежом.

«Это ужасно. Я уже сказал, для меня это просто безумие. Абсурд. Я за то, чтобы либо всех отстранить, либо предоставить всем возможность играть. Просто смешно…

К сожалению, турецкие игроки преимущественно находятся в Турции, а общаться со своими клубами намного проще. В моём же случае нам как федерации, как национальной команде нужно общаться с другими странами и иностранными клубами, менеджерами. И это сложно», — сказал Алимпиевич на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android