В «Голден Стэйт» рассказали о восстановлении Кристапса Порзингиса

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о состоянии здоровья литовского центрового Кристапса Порзингиса, восстанавливающегося после тендинита ахиллова сухожилия.

«Это немного странно. Мы работаем с ним, надеясь, что он сможет прояснить ситуацию, прорваться и добиться стабильного состояния», — приводит слова Керра обозреватель Энтони Слэйтер.

Напомним, Порзингис был приобретён «Уорриорз» у «Атланты Хоукс» в дедлайн обменов. Из-за травмы он не играл с января и провёл за «Атланту» в нынешнем сезоне всего 17 матчей.

Порзингис проводит бросковую тренировку на базе «Бостона»