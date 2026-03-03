Скидки
Главная Баскетбол Новости

В «Голден Стэйт» рассказали о восстановлении Кристапса Порзингиса

В «Голден Стэйт» рассказали о восстановлении Кристапса Порзингиса
Комментарии

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался о состоянии здоровья литовского центрового Кристапса Порзингиса, восстанавливающегося после тендинита ахиллова сухожилия.

«Это немного странно. Мы работаем с ним, надеясь, что он сможет прояснить ситуацию, прорваться и добиться стабильного состояния», — приводит слова Керра обозреватель Энтони Слэйтер.

Напомним, Порзингис был приобретён «Уорриорз» у «Атланты Хоукс» в дедлайн обменов. Из-за травмы он не играл с января и провёл за «Атланту» в нынешнем сезоне всего 17 матчей.

