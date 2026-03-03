Результаты игрового дня НБА 3 марта

В ночь с 2 на 3 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата в сезоне-2025/2026, в рамках которого состоялось четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

«Вашингтон Уизардс» – «Хьюстон Рокетс» — 118:123;

«Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» — 81:108;

«Юта Джаз» – «Денвер Наггетс» — 125:128;

«Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос-Анджелес Клипперс» — 101:114.

Напомним, лидером Восточной конференции в настоящий момент является «Оклахома-Сити Тандер». Лидер Западной конференции — «Детройт Пистонс».

