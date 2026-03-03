Скидки
В УНИКСе сделали заявление о Шведе и Лопатине, которые не могут вернуться в Россию из ОАЭ

В УНИКСе сделали заявление о Шведе и Лопатине, которые не могут вернуться в Россию из ОАЭ
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв дал комментарий по поводу ситуации с игроками команды Алексеем Шведом и Андреем Лопатиным. Оба спортсмена в настоящий момент находятся в ОАЭ, которые не могут покинуть из-за проблем с авиасообщением.

«Мы с Алексеем и Андреем постоянно поддерживаем связь. Написали, что первый рейс с туристами, которые были в ОАЭ, прилетел в Казань. Много наших соотечественников сейчас в ОАЭ. Наверное, постепенно вывозить будут как то. Надеемся. Я сам переживаю очень. К тому же 7 марта у нас игра», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

В настоящий момент УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в активе 25 побед и три поражения.

Главные новости дня:

Комментарии
