Не имеющий возможности покинуть ОАЭ Андрей Лопатин высказался о ситуации

Тяжёлый форвард УНИКСа Андрей Лопатин выразил надежду на скорое возвращение из ОАЭ в Россию. Спортсмен не может покинуть ближневосточную страну после закрытия воздушного пространства на фоне обострения ситуации в регионе после эскалации конфликта между Израилем, США и Ираном. Вчера, 2 марта, аэропорты ОАЭ частично возобновили авиасообщение.

«Покупаем билеты в разных компаниях, надеясь, что сможем попасть на какой-то из рейсов. Насколько возможно ранние», — приводит слова Лопатина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лопатин к настоящему моменту принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 7,8 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 1,6 передачи.

Главные новости дня: