Владимир Гомельский дал прогноз на остаток регулярного сезона НБА

Российский эксперт и комментатор Владимир Гомельский дал прогноз на остаток регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На Востоке картина достаточно ясная. «Детройт» уверенно лидирует. Вряд ли кому-нибудь удастся подвинуть «Пистонс» с первого места. «Бостон» и «Никс» бьются за второе. Но в эту борьбу может вмешаться «Кливленд». Травма пальца Хардена шансы «Кавальерс» снижает, но они все же остаются. «Торонто» и «Филадельфия» практически обеспечили себе прямое попадание в плей-офф. «Орландо» и «Майами», как мне кажется, будут играть в плей-ин с командами, которые уступают им в качестве игры. Не люблю делать прогнозы, но пары первого круга плей-офф выглядят определёнными. Всё самое интересное начнется во втором круге.

На Западе более интригующе. В «Оклахому» вернулся после травмы Шай Гилджес-Александер. Лидер есть лидер. «Оклахома» с ним — это гораздо более уверенная и сбалансированная команда. Первая задача — сохранить за собой лидерство в конференции, опережая «Спёрс»; вторая задача — вернуть себе первое место в лиге, опередив «Детройт».

«Сан-Антонио» показывает отличную игру в атаке, но буксует, встречаясь с жёсткой защитой. Пример — поражение в Нью-Йорке. Дальше располагаются три клуба: «Хьюстон», «Миннесота» и «Денвер». Одна из этих команд займет пятое место и не будет иметь преимущество своего поля даже в первом круге плей-офф. Здесь легко предположить, что в финале конференции встретятся «Оклахома» и «Сан-Антонио». Это будет увлекательный финал», — написал Гомельский в социальных сетях.