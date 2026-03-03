Скидки
Российская федерация баскетбола поздравила Егора Дёмина с 20-летием

Российская федерация баскетбола поздравила разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с 20-летием.

«Егору Дёмину – 20! Сегодня отмечает юбилей наш защитник «Бруклин Нетс». Поздравляем Егора с юбилеем, желаем крепкого здоровья, счастья, достижения новых высот, яркой карьеры в НБА и успешного выступления в составе национальной сборной России!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Егору Дёмину 20 лет. В 2021 году россиянин подписал шестилетний контракт с «Реалом», в 2022-м стал победителем юниорского чемпионата Испании, в 2023-м – победителем юниорской Евролиги, после чего получил приглашение во взрослую команду. В 2024 стал двукратным чемпионом юниорской Евролиги.

По окончании сезона-2023/2024 перебрался в США, став членом команды Университета Бригама Янга. На драфте НБА 2025 года был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс».

