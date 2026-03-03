Инсайдер: Егор Дёмин пропустит следующий матч «Бруклин Нетс»

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин пропустит матч регулярного чемпионата с «Майами Хит», который состоится в ночь в 3 на 4 марта мск, сообщает инсайдер Коллин Хельвиг в социальных сетях. Причиной является профилактика летней травмы левой стопы.

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 04 марта 2026, среда. 03:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Егору Дёмину 20 лет. В 2021 году россиянин подписал шестилетний контракт с «Реалом», в 2022-м стал победителем юниорского чемпионата Испании, в 2023-м – победителем юниорской Евролиги, после чего получил приглашение во взрослую команду. В 2024 стал двукратным чемпионом юниорской Евролиги.

По окончании сезона-2023/2024 перебрался в США, став членом команды Университета Бригама Янга. На драфте НБА 2025 года был выбран под восьмым номером командой «Бруклин Нетс».