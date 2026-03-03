Скидки
Баскетбол Новости

Анна Седокова ответила на обвинения родственников Яниса Тиммы в присвоении имущества

Анна Седокова ответила на обвинения родственников Яниса Тиммы в присвоении имущества
Комментарии

Российская музыкальная исполнительница Анна Седокова ответила на обвинения родственников бывшего мужа латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, трагически ушедшего из жизни в 2024 году.

Напомним, после смерти спортсмена его родственники обвинили Седокову в присвоении его имущества.

«Итак, настоящий муж бывшей жены моего бывшего мужа отчаянно борется с несправедливостью, смотря мои сториз! Смотрит он из квартиры, которую Янис оставил сыну. Он давно там живёт. Потом заправляет машину X5, которую тоже оставил Янис. Потом он пытается перебороть себя, когда прячется под диваном в квартире Яниса. Когда тот приезжает увидеть сына. И ему не открывают. У Яниса не выходит увидеть сына. Ведь весь свет в квартире выключен. А настоящий муж прячется под диваном. И! Смотрит мои сториз в это время», — написала Седокова в социальных сетях.

