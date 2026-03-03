«Нельзя переживать такое». Тренер «Хапоэля» Тель-Авив рассказал о взрыве в Израиле

Главный тренер баскетбольного клуба «Хапоэль» Тель-Авив Димитрис Итудис высказался о конфликте на Ближнем Востоке.

«Мы отправились в Софию, где у нас начался баскетбольный сезон. Не думаю, что игры могут вернуться в Израиль. Тот факт, что мы покинули Тель-Авив, это результат огромных усилий со стороны команды.

К несчастью, у меня был очень неприятный инцидент. Мои апартаменты расположены в центре Тель-Авива, недалеко от греческого посольства и других учреждений. В 700 метрах от апартаментов произошёл мощный взрыв, к несчастью, погибла женщина. Шум был сильным. Нельзя переживать такое. Я был вынужден переночевать в отеле», — приводит слова Итудиса SKAI.gr.