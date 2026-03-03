Скидки
Президент «Локомотива» Андрей Ведищев обратился к Егору Дёмину

Президент краснодарского «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поздравил разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Егора Дёмина с днём рождения. Сегодня, 3 марта, российскому спортсмену исполнилось 20 лет.

«3 марта свой день рождения отмечает защитник «Бруклин Нетс», двукратный чемпион юниорской Евролиги, трёхкратный MVP юношеских первенств России, воспитанник СШОР «Тринта» им. Ю.Я. Равинского Егор Дёмин.

Дорогой Егор! От всей души поздравляю с 20-летием и желаю крепкого здоровья, энергии и вдохновения. Твой путь в сильнейшую баскетбольную лигу мира — это настоящий пример того, как талант, помноженный на трудолюбие и целеустремлённость, может привести к достижению самых высоких целей. И сегодня он вдохновляет многих мальчишек, показывая им, что мечты сбываются, если в них верить и много работать над собой.

Продолжай удивлять нас своим мастерством и самоотдачей. Уверен, что самые громкие победы ещё впереди. С днём рождения!» — написал Ведищев в своём телеграм-канале.

Егор Дёмин обменялся джерси с Хьюго Гонсалесом:

