Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Рид Шеппард повторил редкое достижение чемпиона ОИ из СССР и двух легенд НБА

Комментарии

21-летний защитник клуба «Хьюстон Рокетс» американец Рид Шеппард в матче с «Вашингтон Уизардс» стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось сделать 15+5+10+5+2 за одну игру среди тех, кто выступал в лиге второй год. На это обратил внимание аккаунт StatMuse в социальной сети Х.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 123
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 23, Купер - 21, Джордж - 16, Харди - 14, Шампани - 12, Каррингтон - 11, Уоткинс - 7, Райли - 7, Джонсон - 5, Риз - 2, Вукчевич, Гилл
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 32, Дюрант - 30, Томпсон - 22, Шеппард - 19, Исон - 9, Финни-Смит - 5, Капела - 4, Холидей - 2, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин

Ранее подобный показатель в одном матче в рамках НБА демонстрировали лишь трое игроков, которые на тот момент выступали в НБА лишь второй год подряд, — Ларри Бёрд, Элвин Робертсон и Александр Волков.

Напомним, Рид был выбран «Хьюстоном» на драфте НБА в 2024 году под третьим общим номером.

