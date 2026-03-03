Рид Шеппард повторил редкое достижение чемпиона ОИ из СССР и двух легенд НБА

21-летний защитник клуба «Хьюстон Рокетс» американец Рид Шеппард в матче с «Вашингтон Уизардс» стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которому удалось сделать 15+5+10+5+2 за одну игру среди тех, кто выступал в лиге второй год. На это обратил внимание аккаунт StatMuse в социальной сети Х.

Ранее подобный показатель в одном матче в рамках НБА демонстрировали лишь трое игроков, которые на тот момент выступали в НБА лишь второй год подряд, — Ларри Бёрд, Элвин Робертсон и Александр Волков.

Напомним, Рид был выбран «Хьюстоном» на драфте НБА в 2024 году под третьим общим номером.