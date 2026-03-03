Тренер, игрок и два сотрудника «Фенербахче», застрявшие в Дубае, возвращаются в Турцию

Четыре представителя турецкого «Фенербахче» — главный тренер Шарунас Ясикявичюс, игрок Армандо Бэкот, физиотерапевт Хайме Капелла Боуса и спортивный директор Угур Озан Сулак — должны вернуться в Стамбул вечером 3 марта. Об этом сообщает BasketNews.

Спортивный директор клуба подтвердил, что ситуация разрешилась.

«У нас всё хорошо. Мы все вместе на рейсе, который скоро вылетает из Дубая, и надеемся быть в Стамбуле сегодня вечером. Спасибо за поддержку и сообщения», — написал Сулак в соцсети X.

Ранее «Фенербахче» подтвердил, что четверо членов команды оказались заблокированы в Дубае из-за конфликта на Ближнем Востоке. Всего, по информации генерального менеджера «Дубая» Деяна Каменяшевича, в эмирате остаются 14 игроков Евролиги.

Из-за ситуации Евролига приняла решение перенести два матча 30-го тура: «Партизан» — «Дубай» и «Маккаби» — «Хапоэль». Остальные игры тура состоятся по расписанию, хотя некоторые команды могут недосчитаться игроков.