Глеб Фирсов — герой 19-й недели Единой лиги по версии читателей «Чемпионата»

«Чемпионат» еженедельно в формате рейтинга выбирает лучшего игрока Единой лиги ВТБ. По итогам 19-й недели героем стал российский центровой «Бетсити Пармы» Глеб Фирсов.

По ходу сезона-2025/2026 Фирсов в среднем набирает 10,3 очка, 4,7 подбора и 1,1 блок-шота за игру. В наш еженедельный рейтинг Глеб попадал два раза, а всего игроки «Пармы» оказывались в числе претендентов на звание лучшего 13 раз.

На данный момент «Парма» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги с 16 победами при 13 поражениях. В нашем чемпионате была пауза, связанная с играми сборных. Завтра, 4 марта, пермяки на домашнем паркете сыграют с «Енисеем» в 17:00 мск.