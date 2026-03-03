Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
20:00 Мск
Кендрик Перкинс объяснил, почему считает «Бостон» самой опасной командой в НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс объяснил, почему считает «Бостон» самой опасной командой в НБА.

«Бостон» является самой опасной командой в НБА. Почему я так говорю? Во-первых, у них самый большой опыт чемпионских побед в Восточной конференции. Во-вторых, у них есть тренер Маззулла, который претендует на звание лучшего тренера года. Они играют практически без ожиданий. От этой команды не стоит ждать чего-то особенного», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

