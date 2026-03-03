Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Париж Баскетбол. Прямая трансляция
Баскетбол

Чарльз Баркли раскритиковал либеральных спортсменов и СМИ из-за бойкота Белого дома

Чарльз Баркли раскритиковал либеральных спортсменов и СМИ из-за бойкота Белого дома
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли высказался в адрес либеральных спортсменов и журналистов, которые критикуют посещение Белого дома после побед сборной США.

«Почему вы все должны всё портить?.. Вот почему у нас такая раздробленная, испорченная страна. Хватит уже, чувак. Потому что публика — это идиоты, дураки. Они не могут думать самостоятельно. Я знаю, что вы все говорите вещи, чтобы их спровоцировать. Вы все говорите вещи и знаете, что они будут вести себя как дураки.

Я не сторонник [Дональда] Трампа. Но если бы меня пригласили в Белый дом, я бы пошёл. Я не сторонник Трампа, хочу это прояснить. Но я уважаю эту должность. Он президент Соединённых Штатов… это не должно быть предметом для обсуждения. Я не обязан быть антиамериканцем. Я просто хочу, чтобы вы все перестали поддаваться глупости», — сказал Баркли в эфире подкаста The Steam Room.

