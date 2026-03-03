Три клуба Евролиги продолжат проводить домашние матчи за границей из-за ситуации в Израиле

Акционеры Евролиги приняли решение, что «Маккаби» Тель-Авив, «Хапоэль» Тель-Авив и «Дубай» до конца сезона будут проводить домашние матчи на нейтральных площадках в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Sport24.gr, решение было принято на экстренном совещании во вторник, 3 марта, на фоне быстро меняющейся обстановки в регионе и возобновившихся угроз безопасности.

«Маккаби» Тель-Авив вернётся в Белград, где клуб уже проводил домашние игры в «Александар Николич Холле» в начале сезона. «Хапоэль» Тель-Авив продолжит базироваться в Софии (Болгария) на арене «8888». Дебютант Евролиги «Дубай» выбрал в качестве временного дома столицу Боснии и Герцеговины Сараево.

На этой неделе ни один из переехавших клубов не проведёт матчи Евролиги. Ранее организаторы уже перенесли две встречи 30-го тура: «Партизан» — «Дубай» и «Маккаби» — «Хапоэль» из-за невозможности перелётов и закрытия воздушного пространства.

«Маккаби» выступает на нейтральной арене с октября 2023 года из-за палестино-израильского конфликта. «Хапоэль» проводит свой дебютный сезон в Евролиге.