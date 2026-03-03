Эмбиид: променял бы звание MVP на полноценный плей-офф, я бы смог привести клуб к титулу

31-летний лидер клуба «Филадельфия Сиксерс» американо-камерунец Джоэл Эмбиид, выступающий на позиции центрового, рассказал, ради чего бы променял бы звание Самого ценного игрока (MVP) в регулярном сезоне-2022/2023.

«Я бы променял звание MVP на один полноценный плей-офф, поскольку, на мой взгляд, если бы я был здоров, то доминировал так сильно, что смог бы привести команду к чемпионству», — приводит слова Эмбиида аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

Джоэл в текущем сезоне лиги принял участие в 33 матчах. В среднем за игру Эмбиид набирает 26,6 очка, делает 7,5 подбора, отдаёт 3,9 передачи и совершает 1,1 блокшота.