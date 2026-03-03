Скидки
Йович назвал «Црвену Звезду» и «Реал» в числе претендентов на «Финал четырёх» Евролиги

Комментарии

Форвард «Майами Хит» Никола Йович поделился прогнозом на «Финал четырёх» Евролиги, включив в число претендентов «Црвену Звезду», «Фенербахче», «Хапоэль» и «Реал».

«Я рад, что «Црвена Звезда» выглядит хорошо. У них глубокий и талантливый состав, и я надеюсь, что они пройдут как можно дальше, потому что думаю, что это один из их лучших шансов за последние годы. Мне жаль «Партизан» и всё, что там происходит. Но оба клуба большие и заслуживают быть на вершине Евролиги.

Я бы хотел, чтобы там была «Црвена Звезда». Поставлю «Црвену Звезду» первой. Пусть «Фенербахче» будет вторым. Третьим поставлю «Хапоэль», потому что думаю, они могут вернуться к своей форме начала сезона. «Валенсия» тоже хороша. А на четвёртую команду у меня такое чувство, что это снова будет «Реал». Они играют не блестяще, но каким-то образом всегда добираются до «Финала четырёх», — приводит слова Йовича издание Basket News.

