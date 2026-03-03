«Мне просто нужно быть умнее». Яннис Адетокунбо — о травмах

31-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за команду «Милуоки Бакс», рассказал, что на данном этапе карьеры ему следует выступать более умно.

«Мне 31 год. И я просто должен быть умнее в будущем, поскольку то, что мне удавалось делать раньше, сейчас не могу. Мне нужно более методично подходить к реабилитации, заботиться о своём теле и играть. В будущем мне просто нужно быть умнее. Когда имеешь дело с большим количеством травм мягких тканей, это тяжело. В прошлом я сталкивался с болью в колене, это совсем другое», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Bucks Lead в социальной сети Х.