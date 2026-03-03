Пол Пирс заявил, что в следующем сезоне «Вашингтон» будет сильнее «Индианы»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс выразил уверенность в том, что в следующем сезоне «Вашингтон Уизардс» будет сильнее «Индианы Пэйсерс».

«Думаю, что Эй Ди лучше любого игрока из «Индианы». И я считаю, что Трей Янг не уступает Тайризу Халибёртону», — приводит слова Пирса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

В данный момент «Вашингтон» занимает 13-е место в турнирной таблице североамериканской организации с показателем в 16 побед и 44 поражения. Следующий матч в НБА «Вашингтон» проведёт с «Орландо Мэджик» завтра, 4 марта, в 3:00 мск.