Трей Янг избежал дополнительных санкций НБА после удаления в матче с «Хьюстоном»

Комментарии

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг был удалён во время матча с «Хьюстон Рокетс» в ночь на 3 марта за то, что покинул скамейку запасных во время потасовки, однако НБА не стала применять к нему дополнительных дисциплинарных мер.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
118 : 123
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 23, Купер - 21, Джордж - 16, Харди - 14, Шампани - 12, Каррингтон - 11, Уоткинс - 7, Райли - 7, Джонсон - 5, Риз - 2, Вукчевич, Гилл
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 32, Дюрант - 30, Томпсон - 22, Шеппард - 19, Исон - 9, Финни-Смит - 5, Капела - 4, Холидей - 2, Тэйт, Окоги, Кроуфорд, Грин

В третьей четверти матча между «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс» форвард «Хьюстона» Тари Исон толчком отправил на паркет игрока «Вашингтона» Джамира Уоткинса. После этого завязалась потасовка.

Трей Янг, одетый в гражданскую одежду и находившийся на скамейке запасных (он ещё не дебютировал за команду из-за травм колена и квадрицепса), вышел на площадку, чтобы выразить протест судье по поводу отсутствия свистка. По правилам НБА, выход на площадку со скамейки во время конфликта автоматически влечёт за собой удаление, что и было незамедлительно применено к Янгу.

Как сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стайн в социальных сетях, лига не планирует применять к Трею дополнительных санкций. Ожидается, что разыгрывающий дебютирует за «Уизардс» в ночь на 6 марта в матче с «Ютой Джаз».

НБА — регулярный чемпионат
06 марта 2026, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Новости. Баскетбол
