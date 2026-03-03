Трей Янг избежал дополнительных санкций НБА после удаления в матче с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Трей Янг был удалён во время матча с «Хьюстон Рокетс» в ночь на 3 марта за то, что покинул скамейку запасных во время потасовки, однако НБА не стала применять к нему дополнительных дисциплинарных мер.

В третьей четверти матча между «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс» форвард «Хьюстона» Тари Исон толчком отправил на паркет игрока «Вашингтона» Джамира Уоткинса. После этого завязалась потасовка.

Трей Янг, одетый в гражданскую одежду и находившийся на скамейке запасных (он ещё не дебютировал за команду из-за травм колена и квадрицепса), вышел на площадку, чтобы выразить протест судье по поводу отсутствия свистка. По правилам НБА, выход на площадку со скамейки во время конфликта автоматически влечёт за собой удаление, что и было незамедлительно применено к Янгу.

Как сообщает авторитетный американский инсайдер Марк Стайн в социальных сетях, лига не планирует применять к Трею дополнительных санкций. Ожидается, что разыгрывающий дебютирует за «Уизардс» в ночь на 6 марта в матче с «Ютой Джаз».