«Он становится мудрее». Аренас заявил, что Энтони Эдвардс серьёзно спрогрессировал

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил уверенность в том, что 24-летний защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» соотечественник Энтони Эдвардс серьёзно спрогрессировал за последние несколько лет.

«Если посмотреть на то, как Энтони играл, и на то, что говорили критики в прошлом году, то Эдвардс спрогрессировал. Он из тех парней, к игре которых можно придираться. Но Энтони уходит в отпуск и работает над собой. С возрастом приходит мудрость, и Эдвардс становится мудрее во всём, что делает», — приводит слова Аренаса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

Энтони Эдвардс оштрафован НБА на $ 25 тыс.
