Экс-игрок НБА: больше всего горжусь двумя чемпионствами на Тайване с младшим братом

Бывший защитник НБА Джереми Лин, ставший в 2019 году первым азиато-американцем, выигравшим чемпионат НБА в составе «Торонто Рэпторс», признался, что победы на Тайване вместе с младшим братом значат для него гораздо больше.

«Думаю, чем я больше всего горжусь на площадке, так это двумя чемпионствами на Тайване с моим младшим братом. Никогда не думал, что такое может случиться. Это совсем другие ощущения. Очевидно, что когда я выиграл с «Рэпторс» в 2019-м, я не участвовал в матчах, я просто не выходил на паркет каждый вечер. Это всё равно было потрясающе, но сделать это с парнем, которого ты знаешь с самого первого дня, с которым вырос, провёл всю жизнь, и когда твои родители были там и праздновали вместе с нами — это было нечто невероятное», — сказал Лин в подкасте Above the Rim podcast.

Лин стал международной сенсацией в сезоне-2011/2012, выступая за «Нью-Йорк Никс», когда феномен «Линсанити» (игра слов: фамилия Lin и insanity — «безумие») захватил мир баскетбола. Он не был задрафтован в 2010 году и пробивался в НБА через Лигу развития, став первым американцем тайваньского происхождения в лиге.

Прошлым летом 37-летний Лин официально завершил 15-летнюю карьеру, последние годы которой провёл в Китае и на Тайване.