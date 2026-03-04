Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА: больше всего горжусь двумя чемпионствами на Тайване с младшим братом

Экс-игрок НБА: больше всего горжусь двумя чемпионствами на Тайване с младшим братом
Комментарии

Бывший защитник НБА Джереми Лин, ставший в 2019 году первым азиато-американцем, выигравшим чемпионат НБА в составе «Торонто Рэпторс», признался, что победы на Тайване вместе с младшим братом значат для него гораздо больше.

«Думаю, чем я больше всего горжусь на площадке, так это двумя чемпионствами на Тайване с моим младшим братом. Никогда не думал, что такое может случиться. Это совсем другие ощущения. Очевидно, что когда я выиграл с «Рэпторс» в 2019-м, я не участвовал в матчах, я просто не выходил на паркет каждый вечер. Это всё равно было потрясающе, но сделать это с парнем, которого ты знаешь с самого первого дня, с которым вырос, провёл всю жизнь, и когда твои родители были там и праздновали вместе с нами — это было нечто невероятное», — сказал Лин в подкасте Above the Rim podcast.

Лин стал международной сенсацией в сезоне-2011/2012, выступая за «Нью-Йорк Никс», когда феномен «Линсанити» (игра слов: фамилия Lin и insanity — «безумие») захватил мир баскетбола. Он не был задрафтован в 2010 году и пробивался в НБА через Лигу развития, став первым американцем тайваньского происхождения в лиге.

Прошлым летом 37-летний Лин официально завершил 15-летнюю карьеру, последние годы которой провёл в Китае и на Тайване.

Материалы по теме
«Папа, мама, мне надо поговорить». Как игрок НБА взволновал родителей одним звонком «Папа, мама, мне надо поговорить». Как игрок НБА взволновал родителей одним звонком
Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт Отмены турниров и застрявшие атлеты. Как конфликт на Ближнем Востоке повлиял на спорт
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android