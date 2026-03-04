Каннингем и Вембаньяма признаны игроками месяца в НБА

Разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем стал первым игроком в сезоне, получившим звание игрока месяца на Востоке во второй раз, а центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма впервые завоевал эту награду на Западе.

НБА объявила лауреатов февраля в регулярном чемпионате. Каннингем, лидирующий с «Пистонс» в Восточной конференции, помог команде одержать девять побед при двух поражениях за месяц.

В феврале первый номер драфта-2021 набирал в среднем 25,4 очка, 9,9 передачи, 6,5 подбора, 1,6 перехвата и 1,5 блок-шота за игру. Лучшим матчем месяца для него стала встреча с «Нью-Йорк Никс», в которой он оформил 42 очка, 13 передач и восемь подборов.

Вембаньяма, выбранный под первым номером в 2023 году, помог «Спёрс» выиграть все 11 матчей февраля. В среднем за месяц 22-летний центровой набирал 22,5 очка, 11,3 подбора, 3,5 блок-шота, 3,5 передачи и 1,4 перехвата за игру. Также он был признан лучшим защищающимся игроком месяца на Западе, а его партнёр по команде Дилан Харпер стал новичком месяца.