Стала известна судьба квартиры за 150 млн рублей, подаренной Тиммой Седоковой – адвокат

В Москве прошло судебное заседание по делу о разделе имущества, в рамках которого представительница Анны Седоковой Татьяна Стукалова заявила, что квартира, подаренная певице баскетболистом Янисом Тиммой, была продана, а полученные средства израсходованы. Об этом информирует Delfi.lv со ссылкой на агентство LETA, запись судебного заседания для которого предоставила адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова.

Сообщается, что в ходе заседания Стукалова отметила, что деньги от продажи недвижимости были потрачены на нужды семьи в течение трёх месяцев. Судья уточнял, какую именно сумму получила Седокова и на какие цели были направлены средства, однако защита не представила конкретных цифр.

По словам Гавриловой, рыночная стоимость квартиры на момент покупки составляла 150 млн рублей. Она также заявила, что семья Тиммы намерена претендовать на всё движимое и недвижимое имущество, окончательное решение по которому примет суд.

Следующее судебное заседание назначено на 19 марта.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Седоковой, и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В 2024 году они развелись.

