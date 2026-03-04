Тренер «Бруклина» Фернандес объяснил причины отсутствия Егора Дёмина в матчах НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес объяснил, почему 20-летний российский защитник Егор Дёмин пропускает второй матч подряд: игрок восстанавливается после профилактики летней травмы левой стопы. Напомним, ранее Дёмин не участвовал в встрече с «Кливленд Кавальерс», а теперь пропустил и сегодняшний матч с «Майами Хит».

«На данный момент он ещё не готов выйти на площадку. Посмотрим, что будет дальше. Очень важно правильно подходить к этому вопросу. Когда новички приходят в лигу, обычно у них выдаётся непростое лето: из-за многочисленных преддрафтовых тренировок оно оказывается не совсем полноценным — можно сказать, они практически теряют это лето. Плюс участие в Летней лиге, но это всё равно не то же самое, что обычная подготовка. Потом сразу наступает тренировочный лагерь, и дальше — моментальная включённость в сезон. Такое часто наблюдается у новичков, именно поэтому говорят о так называемой «стене» первого года.

Мы видим, что есть над чем работать — и в ментальном плане, и в физическом, чтобы помочь им справиться с новой реальностью и другим ритмом жизни в НБА. Поэтому для нас сейчас главное — делать всё правильно, чтобы помочь ему восстановиться и думать о будущем», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер на своей страничке в социальной сети X.