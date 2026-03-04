«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл девятый матч подряд, крупно уступив «Майами»

В ночь с 3 на 4 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:98.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, который набрал 23 очка, собрал девять подборов и оформил четыре результативные передачи. Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» это поражение стало девятым подряд.