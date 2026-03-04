Скидки
Главная Баскетбол Новости

Майами Хит — Бруклин Нетс, результат матча 4 марта 2026, счет 124:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» без Егора Дёмина проиграл девятый матч подряд, крупно уступив «Майами»
Комментарии

В ночь с 3 на 4 марта мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Бруклин Нетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 124:98.

НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк

Самым результативным игроком матча стал центровой «Майами» Бэм Адебайо, который набрал 23 очка, собрал девять подборов и оформил четыре результативные передачи. Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин пропустил матч по решению тренерского штаба в целях восстановления после повреждения левой стопы.

Для «Нетс» это поражение стало девятым подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Тренер «Бруклина» Фернандес объяснил причины отсутствия Егора Дёмина в матчах НБА
