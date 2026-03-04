«Оклахома» без Гилджес-Александера обыграла в гостях «Чикаго»

В ночь с 3 на 4 марта мск на паркете «Юнайтед-центра» (Чикаго, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Чикаго Буллз» и «Оклахома-Сити Тандер». Гости выиграли встречу со счётом 116:108.

Самыми результативными игроками матча стали разыгрывающий хозяев Коллин Секстон (20 очков, 1 подбор и два ассиста) и защитник гостей Джаред Маккейн (20 очков, три подбора и одна передача).

Звёздный канадский разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер в матче не принимал участия.

В следующем матче «Чикаго Буллз» встретится в гостях с «Финикс Санз», а «Оклахома-Сити Тандер» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Никс».