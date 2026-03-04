Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Баскетбол

Молодёжный состав «Реала» с Егором Амосовым и Ильёй Фроловым успешно выбрался из Абу-Даби

Молодёжная команда «Реала» с российскими игроками Егором Амосовым и Ильёй Фроловым в составе успешно выбралась из столицы Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби, где не смогла доиграть этап ANGT из-за боевых действий между США и Ираном. Об этом сообщил в социальных сетях Амосов, опубликовавший фотографию из аэропорта с подписью: «Мы прибыли в Стамбул».

Ранее стало известно, что после двух побед на старте ANGT в Абу-Даби молодёжный состав «Реала» не смог доиграть отбор из-за ракетных обстрелов находящихся на территории ОАЭ американских баз, которые начал производить Иран в ответ на агрессию со стороны США и Израиля.

