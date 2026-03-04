Дабл-дабл Дончича и 21 очко Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»
В ночь с 3 на 4 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 110:101.
НБА — регулярный чемпионат
04 марта 2026, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Кеннард, Ларэвиа, Клебер, Ривз, Джеймс, Хатимура, Смарт, Бафкин, Дончич
Нью-Орлеан Пеликанс: Фирс, Уильямсон, Джонс, Мёрфи, Пул, Мюррей, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Мисси, Куин, Хоукинс, Бей, Луни
Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в его активе 27 очков, 10 подборов и семь результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и семь ассистов.
В составе гостей лучшим стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон, на его счету 24 очка и четыре подбора.
