Дабл-дабл Дончича и 21 очко Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Нью-Орлеан»

В ночь с 3 на 4 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 110:101.

Самым результативным игроком матча с дабл-даблом стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, в его активе 27 очков, 10 подборов и семь результативных передач. 41-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 21 очко, сделал семь подборов и семь ассистов.

В составе гостей лучшим стал тяжёлый форвард Зайон Уильямсон, на его счету 24 очка и четыре подбора.