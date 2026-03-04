НБА: результаты игр 4 марта

В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей на 4 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 113:109;

«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 117:90;

«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 126:109;

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 95:111;

«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 124:98;

«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:116;

«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 91:131;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:110;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 110:101;

«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 103:114.