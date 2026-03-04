Скидки
Самара — Уралмаш. Прямая трансляция
19:00 Мск
Баскетбол

НБА — 2025/2026: результаты на 4 марта, календарь, таблица

НБА: результаты игр 4 марта
В ночь на 4 марта в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть 10 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

НБА. Результаты матчей на 4 марта:

«Кливленд Кавальерс» — «Детройт Пистонс» — 113:109;
«Шарлотт Хорнетс» — «Даллас Маверикс» — 117:90;
«Орландо Мэджик» — «Вашингтон Уизардс» — 126:109;
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс» — 95:111;
«Майами Хит» — «Бруклин Нетс» — 124:98;
«Чикаго Буллз» — «Оклахома-Сити Тандер» — 108:116;
«Филадельфия Сиксерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 91:131;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Мемфис Гриззлиз» — 117:110;
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 110:101;
«Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз» — 103:114.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
